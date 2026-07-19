Подрез вийшла в основну сітку турніру WTA у Празі

Вероніка Подрез (136) впевнено вийшла в основну сітку турніру серії WTA 250 у Празі, обігравши у фіналі кваліфікації японку Ріну Сайго (318).

Гра тривала 1 годину 9 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:1.

За поєдинок Подрез 1 раз подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 2 брейки.

Livesport Prague Open – WTA 250

Прага, Чехія, хард

Призовий фонд: $283,347

Фінал кваліфікації, 19 липня

Вероніка Подрез (Україна) – Ріна Сайго (Японія) 6:4, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. Перша суперниця Подрез в основній сітці визначиться пізніше.

Нагадаємо, що Дар'я Снігур отримала восьмий номер посіву на турнірі в Празі.