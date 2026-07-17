Визначились фаворитки US Open-2026 у жіночому одиночному розряді: Світоліна та Костюк – у топ-10

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк увійшли до чільної десятки головних фавориток останнього в сезоні турніру серії Grand Slam – US Open.

Про це свідчать котирування букмекерів.

Наразі шанси двох перших ракеток України оцінюються фахівцями коефіцієнтом 25,0. Світоліна та Костюк ділять 9 – 13 місця з чешками, фіналістками Вімблдона-2026 Кароліною Муховою та Ліндою Носковою, а також з американкою Медісон Кіз.

Головними претендентками на титул є білоруска Аріна Сабалєнка (4,0), полька Іга Швьонтек (7,0), казахстанка Єлєна Рибакіна (8,0) та американка Коко Гофф (8,0).

Скриншот betking

Чинною чемпіонкою турніру є Сабалєнка, яка в 2025-му у вирішальному поєдинку здолала господарку Аманду Анісімову та захистила титул.

US Open-2026 пройде з 30 серпня по 13 вересня. Кваліфікація відбудеться з 24 по 27 серпня.

Найкращий результат Світоліної на кортах Флешинг Мідоуз – півфінал у 2019 році. Тоді українка поступилася за вихід у фінал легендарній Серені Вільямс (6:3, 6:1).

Костюк раніше ніколи не проходила навіть третє коло, двічі киянка залишала турнір на цій стадії – у 2020-му та 2024-му роках.

Нагадаємо, у 2026 році Костюк двічі доходила до 1/2 фіналу "мейджорів" – на Ролан Гаррос і Вімблдоні.