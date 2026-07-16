Семеро українок зіграють в основній сітці турніру WTA 1000 у Цинциннаті

Сім українських тенісисток увійшли до заявочного списку турніру серії WTA 1000 Cincinnati Open – останнього великого змагання перед US Open.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

В основній сітці у Цинциннаті зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур.

Найкращий результат на турнірі має Світоліна, яка виходила у півфінал 2015 року. Костюк і Ястремська діставалися на турнірі третього кола.

Снігур та Олійникова вперше виступатимуть у Цинциннаті, зокрема для Олександри він стане підготовкою до потенційного дебюту в основі US Open.

Турнір відбудеться з 13 по 23 серпня. На початку місяця йому передуватимуть інші змагання серії WTA 1000 – у канадському Торонто (з 2 по 13 серпня).

Нагадаємо, що Олександра Олійникова обіграла росіянку і вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у румунських Яссах.