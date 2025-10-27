Світоліна залишилася 14-ю, Костюк і Ястремська зробили крок вгору в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 27 жовтня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Українські тенісистки, які знаходяться в топ-100, уже завершили сезон. Еліна Світоліна залишилася на 14 позиції, а Марта Костюк і Даяна Ястремська синхронно зробили по кроку вгору й розташовуються, відповідно, 26-ю та 27-ю.

Єдиною зміною в чільній десятці стало переміщення Єлени Рибакіної з сьомої на шосту позицію. Казахстанка дійшла до півфіналу в Токіо, чим забезпечила собі участь у Підсумковому турнірі.

Що до інших українок, то Юлія Стародубцева втратила три позиції й перебуває на 115 місці.

Олександра Олійникова завдяки виходу в півфінал у Флоріанополісі на одну позицію покращила свій особистий рекорд і йде 135-ю.

Два рядки додала Ангеліна Калініна, вона 157-ма, Дар'я Снігур піднялася на 5 сходинок і посідає 165 місце.

Анастасія Соболєва опустилася на 267 позицію.

Відзначимо Вероніку Подрез. 18-річна тенісистка завдяки найбільшому титулу у своїй кар'єрі, здобутому в Пуатьє, стрибнула одразу на 110 рядків, на 317 сходинку, встановивши персональне досягнення.

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 10390; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8703; (3). Коко Гофф (США) – 7863; (4). Аманда Анісімова (США) – 5914; (5). Джессіка Пегула (США) – 5183; (7). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4550; (6). Жасмін Паоліні (Італія) – 4525; (8). Медісон Кіз (США) – 4395; (9). Мірра Андрєєва (-) – 4319; (10). Єкатерина Александрова (-) – 3375;

...

14 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 2605;

26 (27). Марта Костюк (Україна) – 1659;

27 (28). Даяна Ястремська (Україна) – 1604;

115 (112). Юлія Стародубцева (Україна) – 671;

135 (139). Олександра Олійникова (Україна) – 574;

157 (159). Ангеліна Калініна (Україна) – 462;

165 (170). Дар'я Снігур (Україна) – 435;

267 (262). Анастасія Соболєва (Україна) – 258;

317 (427). Вероніка Подрез (Україна) – 205.

Нагадаємо, що в понеділок, 27 жовтня, Юлія Стародубцева проведе матч першого кола на турнірі серії WTA 250 у китайському Цзюцзяні проти місцевої тенісистки Чжен Ушуан (304).