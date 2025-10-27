Світоліна залишилася 14-ю, Костюк і Ястремська зробили крок вгору в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 27 жовтня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Українські тенісистки, які знаходяться в топ-100, уже завершили сезон. Еліна Світоліна залишилася на 14 позиції, а Марта Костюк і Даяна Ястремська синхронно зробили по кроку вгору й розташовуються, відповідно, 26-ю та 27-ю.
Єдиною зміною в чільній десятці стало переміщення Єлени Рибакіної з сьомої на шосту позицію. Казахстанка дійшла до півфіналу в Токіо, чим забезпечила собі участь у Підсумковому турнірі.
Що до інших українок, то Юлія Стародубцева втратила три позиції й перебуває на 115 місці.
Олександра Олійникова завдяки виходу в півфінал у Флоріанополісі на одну позицію покращила свій особистий рекорд і йде 135-ю.
Два рядки додала Ангеліна Калініна, вона 157-ма, Дар'я Снігур піднялася на 5 сходинок і посідає 165 місце.
Анастасія Соболєва опустилася на 267 позицію.
Відзначимо Вероніку Подрез. 18-річна тенісистка завдяки найбільшому титулу у своїй кар'єрі, здобутому в Пуатьє, стрибнула одразу на 110 рядків, на 317 сходинку, встановивши персональне досягнення.
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10390;
- (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8703;
- (3). Коко Гофф (США) – 7863;
- (4). Аманда Анісімова (США) – 5914;
- (5). Джессіка Пегула (США) – 5183;
- (7). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4550;
- (6). Жасмін Паоліні (Італія) – 4525;
- (8). Медісон Кіз (США) – 4395;
- (9). Мірра Андрєєва (-) – 4319;
- (10). Єкатерина Александрова (-) – 3375;
...
14 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 2605;
26 (27). Марта Костюк (Україна) – 1659;
27 (28). Даяна Ястремська (Україна) – 1604;
115 (112). Юлія Стародубцева (Україна) – 671;
135 (139). Олександра Олійникова (Україна) – 574;
157 (159). Ангеліна Калініна (Україна) – 462;
165 (170). Дар'я Снігур (Україна) – 435;
267 (262). Анастасія Соболєва (Україна) – 258;
317 (427). Вероніка Подрез (Україна) – 205.
Нагадаємо, що в понеділок, 27 жовтня, Юлія Стародубцева проведе матч першого кола на турнірі серії WTA 250 у китайському Цзюцзяні проти місцевої тенісистки Чжен Ушуан (304).