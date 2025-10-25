Стародубцева дізналася першу суперницю на турнірі WTA 250 у Китаї
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 112) зіграє в основній сітці хардового турніру WTA 250 у Цзюцзяні (Китай).
У стартовому раунді змагань українці протистоятиме китаянка Чжен Ушуан (WTA 304), яка отримала wild card від організаторів. Для обох це буде перша очна зустріч на професійному рівні.
Турнір у Цзюцзяні триватиме з 27 жовтня по 2 листопада. Чинна чемпіонка змагань – Вікторія Голубич (Швейцарія, WTA 55), яка повертається до Китаю, щоб захистити титул і має другий номер посіву. Першою сіяною є Енн Лі (США, WTA 44).
Для Стародубцевої цей старт стане першим після турніру в Токіо, де вона не змогла подолати кваліфікацію, поступившись у дебютному матчі німкені з українським корінням Єві Лис.
