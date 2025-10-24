24 жовтня стали відомі півфіналістки на турнірі серії WTA 500 в японському Токіо. Головною інтригою було те, чи зможе Єлена Рибакіна (7, Казахстан) здобути перемогу над канадійкою Вікторією Мбоко (23) та кваліфікуватися на Підсумковий турнір.

Казахстанка впоралася зі своєю задачею, менш ніж за півтори години обігравши Мбоко з рахунком 6:3, 7:6(4). Рибакіна забронювала за собою путівку на змагання WTA Finals, яке відбудеться в саудівському Ер-Ріяді з 1 по 8 листопада, витіснивши з числа претенденток росіянку Мірру Андрєєву (9).

У півфіналі Єлена зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою, якій не програла жодного сету за три попередні очні поєдинки. Носкова у своєму чвертьфіналі вела 6:0, 1:0 проти росіянки Анни Калінскої (38), після чого "нейтральна" спортсменка відмовилася продовжувати боротьбу.

Ще одна представниця країни-терористки, Єкатерина Александрова (10) не впоралася з Софією Кенін (25). Американка перемогла з рахунком 6:0, 2:6, 7:6(3), відігравшись із 2:5 у вирішальному сеті та ліквідувавши 4 матч-пойнти суперниці.

У наступному матчі Кенін зустрінеться з Беліндою Бенчич (13). Швейцарка обіграла чешку Кароліну Мухову (21) – 3:6, 7:5, 7:5. Тут також не обійшлося без камбеку, здавалося, у безнадійній ситуації, з рахунку 3:6, 3:5.

Бенчич та Кенін грали між собою двічі, обидва рази сильнішою виявлялася американка.

Півфінальні пари турніру в Токіо

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Лінда Носкова (Чехія)

Софія Кенін (США) – Белінда Бенчич (Швейцарія)

Нагадаємо, що минулого тижня Єлена Рибакіна стала переможницею турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо.