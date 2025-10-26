Олійникова прикро програла в півфіналі турніру WTA у Бразилії

Олександра Олійникова (139) не змогла пробитися у фінал турніру серії WTA 125 у бразильському Флоріанополісі. У півфіналі змагань українка поступилася п'ятій сіяній австрійці Юлії Грабер (109).

Матч тривав 3 години 6 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:7(4), 6:7(1).

Забравши першу партію, Олійникова двічі вела з брейком у другій, проте не змогла втримати перевагу і програла сет на тай-брейку.

На старті третьої партії Олександра повела 2:0, і після цього не взяла більше жодної своєї подачі. Грабер, правда, спромоглася виграти лише один свій гейм, однак її перевага була помітною. Українка все ж зуміла ліквідувати три матч-пойнти австрійки на її подачах і дотягнути до тай-брейку, але там уже програла без шансів.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 9 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, 12 разів помилилася на подачі та зробила 8 брейків.

Engie Open presented by Mundotenis Tours – WTA 125

Флоріанополіс, Бразилія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Півфінал, 25 жовтня

Юлія Грабер (Австрія) – Олександра Олійникова (Україна) 3:6, 7:6(4), 7:6(1)

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що в першому колі турніру у Флоріанополісі Олійникова розгромила Луїсіну Джованніні (277, Аргентина), а в другому обіграла її співвітчизницю Хулію Рієру (192). У чвертьфіналі українка була сильнішою за угорку Панну Удварді (110).