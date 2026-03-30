Сачко досягнув прогресу, Сіннер наближається до Алькараса в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 30 березня.

Італієць Яннік Сіннер після перемоги на Мастерсі в Маямі скоротив відставання від першої ракетки світу іспанця Карлоса Алькараса до 1190 очок. Ще місяць тому відрив лідера рейтингу був у два з половиною рази більшим.

У топ-10 відбулися дві зміни. Німець Александр Звєрєв посунув серба Новака Джоковича з третьої на четверту позицію. А канадець Фелікс Оже-Альяссім став сьомим, обійшовши американця Тейлора Фрітца.

Віталій Сачко після виходу в півфінал на челенджері в Неаполі додав одразу 17 сходинок і розташовується на 169 місці.

Трохи втратив Олег Приходько (356), а В'ячеслав Бєлінський впав на 37 позицій і на тимчасово залишив четверту сотню (404). За тиждень він туди повернеться, отримавши очки за титул в хорватській Опатії.

Опустилися в рейтингу і Вадим Урсу (431) з В'ячеславом Орловим (529).

Рейтинг ATP

(1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 590 очок; (2). Яннік Сіннер (Італія) – 12 400; (4). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 205; (3). Новак Джокович (Сербія) – 4 720; (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 265; (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 095; (8). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 000; (7). Тейлор Фрітц (США) – 3 870; (9). Бен Шелтон (США) – 3 860; (10). Даніїл Медведєв (-) – 3 610;

169 (186). Віталій Сачко (Україна) – 358;

356 (352). Олег Приходько (Україна) – 136;

404 (367). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 118;

431 (422). Вадим Урсу (Україна) – 109;

529 (512). Владислав Орлов (Україна) – 78.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна піднялася на 7 місце в оновленому рейтингу WTA.