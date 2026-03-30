Сачко досягнув прогресу, Сіннер наближається до Алькараса в оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 30 березня.
Італієць Яннік Сіннер після перемоги на Мастерсі в Маямі скоротив відставання від першої ракетки світу іспанця Карлоса Алькараса до 1190 очок. Ще місяць тому відрив лідера рейтингу був у два з половиною рази більшим.
У топ-10 відбулися дві зміни. Німець Александр Звєрєв посунув серба Новака Джоковича з третьої на четверту позицію. А канадець Фелікс Оже-Альяссім став сьомим, обійшовши американця Тейлора Фрітца.
Віталій Сачко після виходу в півфінал на челенджері в Неаполі додав одразу 17 сходинок і розташовується на 169 місці.
Трохи втратив Олег Приходько (356), а В'ячеслав Бєлінський впав на 37 позицій і на тимчасово залишив четверту сотню (404). За тиждень він туди повернеться, отримавши очки за титул в хорватській Опатії.
Опустилися в рейтингу і Вадим Урсу (431) з В'ячеславом Орловим (529).
Рейтинг ATP
- (1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 590 очок;
- (2). Яннік Сіннер (Італія) – 12 400;
- (4). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 205;
- (3). Новак Джокович (Сербія) – 4 720;
- (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 265;
- (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 4 095;
- (8). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 000;
- (7). Тейлор Фрітц (США) – 3 870;
- (9). Бен Шелтон (США) – 3 860;
- (10). Даніїл Медведєв (-) – 3 610;
...
169 (186). Віталій Сачко (Україна) – 358;
356 (352). Олег Приходько (Україна) – 136;
404 (367). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 118;
431 (422). Вадим Урсу (Україна) – 109;
529 (512). Владислав Орлов (Україна) – 78.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна піднялася на 7 місце в оновленому рейтингу WTA.