Сачко здобув третю перемогу на челенджері в Неаполі і вийшов у півфінал

Віталій Сачко (186) пробився у півфінал челенджеру в італійському Неаполі після перемоги над місцевим тенісистом Федеріко Чіною (203) у чвертьфіналі.

Гра тривала 2 години 5 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 4:6, 6:1.

За матч Сачко 2 рази подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 5 брейків. Його суперник виконав 2 ейси, 4 рази помилився на подачі та зробив 2 брейки.

Guerri Napoli Tennis Cup – ATP Challenger Tour 125

Неаполь, Італія, грунт

Призовий фонд: €203,900

Чвертьфінал, 27 березня

Суперники раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Сачко зіграє проти сильнішого в матчі між Хамадом Меджедовичем (115, Сербія) та Александром Мюллером (90, Франція).

Зазначимо, що в Неаполі українець здобув уже три перемоги, а за весь попередній час поточного сезону виграв лише одну зустріч.

Нагадаємо, що у матчі першого кола в Неаполі Сачко розгромив француза Жоффре Бланкано (319), а в другому колі переграв італійця Андреа Пеллегріно (128).