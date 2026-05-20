Сачко поступився у півфіналі кваліфікації Ролан Гаррос
Віталій Сачко (207) не зумів вийти в фінал кваліфікації Ролан Гаррос, поступившись у півфіналі попередніх змагань перуанцю Гонсало Буено (185).
Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 4:6.
У другій партії українець був попереду 3:1, однак не втримав перевагу.
За поєдинок Сачко 2 рази подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та зробив 2 брейки. Його суперник виконав 2 ейси, зробив 2 помилки на подачі та 5 брейків.
Суперники раніше не зустрічалися.
Нагадаємо, на старті кваліфікації Сачко переміг у важкому матчі британця Джека Піннінгтона Джонса (132).
З трьох представників України у кваліфікації Ролан Гаррос у грі залишається лише Катаріна Завацька. Свій півфінал відбору тенісистка проведе 20 травня орієнтовно о 17:40 за київським часом проти латвійки Дар'ї Семенистої.