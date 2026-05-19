Віталій Сачко: Після таких матчів можна випити бокал пива

Перша ракетка України 28-річний Віталій Сачко лише вдруге отримав право виступати у кваліфікації Ролан Гаррос. У 2024-му кременчужанин програв уже в першому матчі, і ось нарешті зумів здобути дебютну для себе перемогу в Парижі.

"Чемпіон" поспілкувався з Віталієм після його важкої звитяги над британцем Джеком Піннінгтоном Джонсом.

– Приємно перемагати, що сказати, – почав діалог Сачко. – Багато позитивних емоцій, провів хороший матч, хоч і складний. Тут я ніколи не проходив до другого кола кваліфікації, і перемога далась важко. Суперник грав добре, а ось я не одразу ввійшов в гру. У другому сеті грав кожен м'яч і потихеньку шукав свою гру. Знаходив її місцями, і дуже радий, що мені вдалося нав'язати боротьбу.

– Помічаю, що в більшості випадків суперники нашіх гравців у кваліфікаціїї Grand Slam або маловідомі, або зовсім невідомі. Що ти знав про свого перед початком зустрічі?

– Можна сказати, майже нічого. Лише бачив його на змаганнях. Тож просто питав гравців, які з ним грали, чого від нього чекати. Тобто вже по ходу матчу шукав його слабкі місця.

– Ти взяв медичний таймаут у третьому сеті за рахунку 3:2. Наскільки серйозний дискомфорт напередодні матчу другого кола?

– Трохи болів м'яз на спині і бедро, але нічого страшного. Я потрапив до фізіо, і мені стало легше. До наступного матчу буду готовим.

– Ти не бігав до сітки, а потім у дуже важливий момент у третьому сеті зіграв ідеально, підібравшись до матч-пойнту. То було спонтанне рішення чи запланована комбінація?

– Еммм... У запалі гри навіть важко сказати, чи то було заплановано, чи спонтанно. Коли він грав коротко, то вже не мав виходу й треба було йти до сітки. Добре те, що добре скінчилось. Мені вдалося використати момент і підібратись до матч-пойнтів. В останньому геймі суперник чіплявся до кінця, напруга була максимальною. Я це відчував, але, на щастя, зумів переломити зустріч на свою користь.

– Кому після матчу ти показав жест Роналдінью, натякаючи на святкування?

– Тренеру, з яким я приїхав до Парижа. Його звати Володимир Щерба. А що, дійсно цей жест так зветься? Все на емоціях. Всередині відчуття смаку від перемоги, тож можна випити один бокал пива і трохи розслабитися від дуже напруженого поєдинку.