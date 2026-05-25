Сіннер упевнено лідирує, Сачко трохи опустився в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 25 травня.

Лідирувати продовжує італієць Яннік Сіннер, чий відрив від іспанця Карлоса Алькараса продовжує збільшуватись і становить уже 2790 очок.

У першій десятці Бен Шелтон зі США обійшов канадця Фелікса Оже-Альяссіма та піднявся на 5 місце. Австралієць Алекс де Мінор перестрибнув з дев'ятої на сьому сходинку.

Перша ракетка України Віталій Сачко втратив три позиції й іде 210-м.

В'ячеслав Бєлінський впав на 34 рядки й залишив топ-400, наразі він 418-й.

Вадив Урсу піднявся на 11 позицій (471), а Ерік Ваншельбойм опустився на 6 (474).

Владислав Орлов зробив два кроки вгору ( 507), а Георгій Кравченко стрибнув одразу на 40 місць (516).

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 14 750 очок; (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 11 960; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 705; (4). Новак Джокович (Сербія) – 4 460; (6). Бен Шелтон (США) – 4 070; (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 050; (9). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 855; (7). Даніїл Медведєв (-) – 3 760; (8). Тейлор Фрітц (США) – 3 720; (10). Александр Бублік (Казахстан) – 3 320;

...

210 (207). Віталій Сачко (Україна) – 269;

418 (384). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 113;

471 (482). Вадим Урсу (Україна) – 98;

474 (468). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 97;

507 (509). Владислав Орлов (Україна) – 84;

516 (556). Георгій Кравченко (Україна) – 82.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна залишилася сьомою, а Ангеліна Калініна значно покращила свою позицію.