Сіннер збільшив відрив від Алькараса, Сачко залишив другу сотню в оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 18 травня.
Впевнено лідирувати продовжує Яннік Сіннер. Італієць в Римі виграв шостий Мастерс поспіль і відірвався від поки травмованого Карлоса Алькараса уже на 2740 очок.
Найкращий з українців Віталій Сачко втратив 14 позицій і опустився на 207 місце.
Опустилися в рейтингу В'ячеслав Бєлінський (384) та Олег Приходько (397).
Еріку Ваншельбойму дійшли очки за виграний турнір серії ITF М25 в Італії й 24-річний тенісист став четвертою ракеткою України (468).
Вадим Урсу (481) і Владислав Орлов (509) втратили по декілька позицій.
Рейтинг ATP
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 14 700 очок;
- (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 11 960;
- (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 705;
- (4). Новак Джокович (Сербія) – 4 710;
- (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 060;
- (6). Бен Шелтон (США) – 4 030;
- (7). Тейлор Фрітц (США) – 3 770;
- (9). Даніїл Медведєв (-) – 3 760;
- (8). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 665;
- (11). Александр Бублік (Казахстан) – 3 230;
...
207 (193). Віталій Сачко (Україна) – 282;
384 (382). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;
397 (379). Олег Приходько (Україна) – 123;
468 (532). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 97;
481 (476). Вадим Урсу (Україна) – 92;
509 (506). Владислав Орлов (Україна) – 82.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна піднялася на сьоме місце в оновленому рейтингу WTA.