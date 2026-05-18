Станіслав Матусевич — 18 травня 2026, 08:45
Сіннер збільшив відрив від Алькараса, Сачко залишив другу сотню в оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 18 травня.

Впевнено лідирувати продовжує Яннік Сіннер. Італієць в Римі виграв шостий Мастерс поспіль і відірвався від поки травмованого Карлоса Алькараса уже на 2740 очок.

Найкращий з українців Віталій Сачко втратив 14 позицій і опустився на 207 місце.

Опустилися в рейтингу В'ячеслав Бєлінський (384) та Олег Приходько (397).

Еріку Ваншельбойму дійшли очки за виграний турнір серії ITF М25 в Італії й 24-річний тенісист став четвертою ракеткою України (468).

Вадим Урсу (481) і Владислав Орлов (509) втратили по декілька позицій.

Рейтинг ATP

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 14 700 очок;
  2. (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 11 960;
  3. (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 705;
  4. (4). Новак Джокович (Сербія) – 4 710;
  5. (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 060;
  6. (6). Бен Шелтон (США) – 4 030;
  7. (7). Тейлор Фрітц (США) – 3 770;
  8. (9). Даніїл Медведєв (-) – 3 760;
  9. (8). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 665;
  10. (11). Александр Бублік (Казахстан) – 3 230;

...

207 (193). Віталій Сачко (Україна) – 282;
384 (382). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;
397 (379). Олег Приходько (Україна) – 123;
468 (532). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 97;
481 (476). Вадим Урсу (Україна) – 92;
509 (506). Владислав Орлов (Україна) – 82.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна піднялася на сьоме місце в оновленому рейтингу WTA.

