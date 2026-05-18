Сачко пройшов у другий раунд кваліфікації Ролан Гаррос
Український тенісист Віталій Сачко переграв британця Джека Піннінгтона Джонса у першому раунді кваліфікації Ролан Гаррос.
Зустріч тривала понад три години. У першому сеті Сачко поступився із рахунком 3:6. Проте зміг відігратися у наступних двох партіях.
Зазначимо, що Сачко на Ролан Гаррос уже вдруге. Попередній раз він взяв участь у 2024 році, де вилетів у першому раунді відбору.
The French Open – Roland Garros
Париж, Франція, ґрунт
Перше коло, 18 травня
Віталій Сачко (Україна) – Джек Піннінгтон Джонс (Британія) 3:6, 7:6, 7:5
19 травня у першому турі кваліфікації також зіграє українка Катаріна Завацька проти канадійки Карол Джао.
Нагадаємо, що українська тенісистка Вероніка Подрез також брала участь у кваліфікації, де програла чешці Домініці Салковій.