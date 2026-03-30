Сіннер став чемпіоном Мастерсу в Маямі, встановивши вражаючий рекорд

Італійський тенісист Яннік Сіннер (2) став переможцем Мастерсу в Маямі, обігравши в фіналі чеха Їржі Легечку (22).

Гра тривала 1 годину 34 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

Матч розпочався з затримкою через дощ і кілька разів переривався з тієї ж причини.

Miami Open – АТР 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Фінал, 30 березня

Яннік Сіннер (Італія) – Їржі Легечка (Чехія) 6:4, 6:4

Тенісисти зустрічалися вп'яте, всі матчі виграв італієць.

Перемігши на Мастерсах в Індіан-Веллсі та Маямі, Сіннер став восьмим тенісистом в історії, хто здобув так званий "сонячний дубль" і першим, хто зробив це, не втративши жодного сету. Загалом італієць має 7 перемог на "тисячниках".

Яннік продовжує вражаючу рекордну серію перемог на Мастерсах у двох партіях: 17 зустрічей, 34 виграні сети.

Нагадаємо, що у жінок "сонячний дубль" здобула "нейтральна" Аріна Сабалєнка.