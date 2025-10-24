18-річна Подрез вийшла у півфінал найбільшого турніру у своїй кар'єрі

18-річна Вероніка Подрез (427) вийшла у півфінал турніру серії ITF W75, що проходить у французькому Пуатьє. У чвертьфінальному матчі українка обіграла 17-річну чешку Вендулу Вальдманнову (366).

Гра тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

В обох партіях справу вирішував брейк українки за 4:4.

Подрез за гру 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 2 брейки.

ITF W75, Poitiers

Пуатьє, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 24 жовтня

Вероніка Подрез (Україна) – Вендула Вальдманнова (Чехія) 6:4, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Подрез зіграє з переможницею матчу між першою та п'ятою сіяними, американкою Клерві Нгунуе (178) та чешкою Анною Шишковою (291).

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Пуатьє Подрез розгромила Седу Баслілар (1037, Франція), а в другому була сильнішою за Мію Рістич (270, Сербія).