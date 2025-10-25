Подрез вийшла в найбільший фінал у своїй професійній кар'єрі

18-річна Вероніка Подрез (427) зіграє у фінальному матчі турніру серії ITF W75, що проходить у французькому Пуатьє. У півфіналі українка обіграла першу сіяну змагань Клерві Нгунуе (178).

Гра тривала дві з половиною години і завершилася з рахунком 6:7(2), 7:5, 6:3.

У першому сеті Подрез двічі не зуміла подати на партію. А на старті третього Нгунуе повела з брейком, однак, починаючи з рахунку 3:2, американка не взяла жодного гейму.

Подрез за гру 2 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 7 брейків. На рахунку її суперниці 4 ейси, 2 помилки на подачі та 5 брейків.

ITF W75, Poitiers

Пуатьє, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Півфінал, 25 жовтня

Вероніка Подрез (Україна) – Клерві Нгунуе (США) 6:7(2), 7:5, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У фіналі змагань Подрез зіграє з третьою сіяною Франсішкою Жорже (236, Португалія).

Вероніка проведе десятий фінал турнірів ITF у своїй кар'єрі і перший рівня W75.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Пуатьє Подрез розгромила Седу Баслілар (1037, Франція), у другому була сильнішою за Мію Рістич (270, Сербія), а у чвертьфіналі переграла Вендулу Вальдманнову (366, Чехія).