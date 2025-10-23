Подрез вийшла у чвертьфінал на турнірі ITF у Франції, Фірман програла
Вероніка Подрез (427) вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W75, що проходить у французькому Пуатьє. У матчі другого кола українка обіграла четверту сіяну сербку Мію Рістич (270) з рахунком 6:4, 3:6, 7:5.
Натомість Анастасія Фірман (975) не зуміла нав'язати серйозної боротьби француженці Діані Мартинов (484) і програла – 4:6, 1:6.
Вероніка Подрез (Україна) – Мія Рістич (Сербія) 6:4, 3:6, 7:5
Діана Мартинов (Франція) – Анастасія Фірман (Україна) 6:4, 6:1
18-річна Подрез вийшла у чвертьфінал найбільшого турніру ITF у своїй кар'єрі. У наступному матчі Вероніка зіграє проти на рік молодшої Вендули Вальдманнової (366, Чехія).
Нагадаємо, що у першому колі турніру в Пуатьє Подрез перемогла Седу Баслілар (1037, Франція). Фірман здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі, обігравши на старті змагань четверту сіяну Матільду Жорже (239, Португалія).