Подрез вийшла у чвертьфінал на турнірі ITF у Франції, Фірман програла

Вероніка Подрез (427) вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W75, що проходить у французькому Пуатьє. У матчі другого кола українка обіграла четверту сіяну сербку Мію Рістич (270) з рахунком 6:4, 3:6, 7:5.

Натомість Анастасія Фірман (975) не зуміла нав'язати серйозної боротьби француженці Діані Мартинов (484) і програла – 4:6, 1:6.

ITF W75, Poitiers

Пуатьє, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Друге коло, 21 жовтня

Вероніка Подрез (Україна) – Мія Рістич (Сербія) 6:4, 3:6, 7:5

Діана Мартинов (Франція) – Анастасія Фірман (Україна) 6:4, 6:1

18-річна Подрез вийшла у чвертьфінал найбільшого турніру ITF у своїй кар'єрі. У наступному матчі Вероніка зіграє проти на рік молодшої Вендули Вальдманнової (366, Чехія).

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Пуатьє Подрез перемогла Седу Баслілар (1037, Франція). Фірман здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі, обігравши на старті змагань четверту сіяну Матільду Жорже (239, Португалія).