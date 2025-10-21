Подрез впевнено стартувала на турнірі ITF у Франції

Вероніка Подрез (427) легко пройшла у друге коло турніру серії ITF W75, що проходить у французькому Пуатьє. У стартовому матчі українка обіграла місцеву спортсменку Седу Баслілар (1037).

Гра тривала лише 58 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

Подрез за гру 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 3 помилки на подачі та жодного брейку з 4 можливостей.

ITF W75, Poitiers

Пуатьє, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 21 жовтня

Вероніка Подрез (Україна) – Седа Баслілар (Франція) 6:1, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Подрез зіграє з переможницею матчу між четвертою сіяною сербкою Міа Рістич (270) та француженкою Хеленою Стевич (1181).

Нагадаємо, що минулого тижня Вероника Подрез дійшла до чвертьфіналу турніру серії ITF W50 у французькому Шербур-ан-Котантені.