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Надія Кіченок з розгромом вийшла у півфінал парного розряду в Празі

Станіслав Матусевич — 24 липня 2025, 14:14
Надія Кіченок з розгромом вийшла у півфінал парного розряду в Празі
Надія Кіченок (справа) і Макото Ніномія
WTA

Надія Кіченок разом з японкою Макото Ніномією без проблем вийшли у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA 250 у чеській Празі. У чвертьфінальному матчі змагань другі сіяні розгромили дует Івонн Кавальє-Реймерс (Іспанія)/Марія Козирєва (-).

Гра тривала лише 51 хвилину і завершилася з рахунком 6:0, 6:2.

Кіченок і Ніномія за гру не подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 6 брейків. На рахунку їхніх суперниць жодного ейсу, 4 помилки на подачі та 1 брейк.

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Призовий фонд: $275,094
Чвертьфінал парного розряду, 24 липня

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Івонн Кавальє-Реймерс (Іспанія)/Марія Козирєва (-) 6:0, 6:2

У півфіналі змагань Кіченок і Ніномія зіграють з парою Емілі Епплтон (Велика Британія)/Ізабель Гаверлаг (Нідерланди).

Нагадаємо, що напередодні україно-японський дует обіграв у стартовому матчі змагання у Празі Анджеліку Морателлі (Італія) та Ніну Стоянович (Сербія). 

Минулого тижня Кіченок і Ніномія стали переможницями парного турніру серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі.

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Надія Кіченок

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