Надія Кіченок з розгромом вийшла у півфінал парного розряду в Празі

Надія Кіченок разом з японкою Макото Ніномією без проблем вийшли у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA 250 у чеській Празі. У чвертьфінальному матчі змагань другі сіяні розгромили дует Івонн Кавальє-Реймерс (Іспанія)/Марія Козирєва (-).

Гра тривала лише 51 хвилину і завершилася з рахунком 6:0, 6:2.

Кіченок і Ніномія за гру не подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 6 брейків. На рахунку їхніх суперниць жодного ейсу, 4 помилки на подачі та 1 брейк.

Livesport Prague Open – WTA 250

Прага, Чехія, грунт

Призовий фонд: $275,094

Чвертьфінал парного розряду, 24 липня

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Івонн Кавальє-Реймерс (Іспанія)/Марія Козирєва (-) 6:0, 6:2

У півфіналі змагань Кіченок і Ніномія зіграють з парою Емілі Епплтон (Велика Британія)/Ізабель Гаверлаг (Нідерланди).

Нагадаємо, що напередодні україно-японський дует обіграв у стартовому матчі змагання у Празі Анджеліку Морателлі (Італія) та Ніну Стоянович (Сербія).

Минулого тижня Кіченок і Ніномія стали переможницями парного турніру серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі.