Кіченок і Калініна: Щасливі, що нам вдалося виграти матч для України

Людмила Кіченок та Ангеліна Калініна перемогою в парній зустрічі чвертьфінального матчу Кубку Біллі Джин Кінг проти Бельгії принесли збірній України другий поспіль вихід до півфіналу турніру. Після поєдинку тенісистки поділилися емоціями від свого успіху.

Слова спортсменок наводить Sport.ua.

Кіченок віддала належне своїй напарниці.

"Я неймовірно щаслива, що нам вдалося виграти цей матч для України. І я хочу привітати свою напарницю, бо вона справжня героїня. Сьогодні вона виграла два матчі".

Калініна відзначила командну роботу та досвід Людмили.

" Це командна робота. І сьогодні командний дух був на висоті. Та й Людмила була чудовою напарницею. Насправді, вона чемпіонка турніру Grand Slam у парному розряді. Тому вона давала мені всі поради, і завдяки цьому у мене все вийшло".

Трохи раніше Ангеліна виграла одиночну зустріч у бельгійки Яни Отципки, а Еліна Світоліна у своєму поєдинку поступилася Грет Міннен.

У півфіналі збірна України зіграє з сильнішими в матчі між командами Італії та Китаю. Італійки є дворазовими чинними чемпіонками турніру.