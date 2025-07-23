Надія Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA в Празі

Надія Кіченок разом з японкою Макото Ніномією вийшли у чвертьфінал парного розряду на турнірі серії WTA 250 у чеській Празі. У стартовому матчі змагань другі сіяні перемогли дует Анджеліка Морателлі (Італія)/Ніна Стоянович (Сербія).

Гра тривала 1 годину 23 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

Кіченок і Ніномія за гру не подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 2 брейки. На рахунку їхніх суперниць 1 ейс, 1 помилка на подачі та жодного брейку з 6 можливостей.

Livesport Prague Open – WTA 250

Прага, Чехія, грунт

Призовий фонд: $275,094

Перше коло парного розряду, 23 липня

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Анджеліка Морателлі (Італія)/Ніна Стоянович (Сербія) 6:4, 6:4

У наступному колі змагань Кіченок і Ніномія зіграють з парою Івонн Кавальє-Реймерс (Іспанія)/Марія Козирєва (-).

Нагадаємо, що минулого тижня Кіченок і Ніномія стали переможницями парного турніру серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі.