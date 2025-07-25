Кіченок вийшла у парний фінал на турнірі WTA у Празі

Надія Кіченок та японка Макото Ніномія вийшли у фінал парного розряду на турнірі серії WTA 250 у чеській Празі. У півфіналі змагань другі сіяні обіграли дует Емілі Епплтон (Велика Британія)/Ізабель Гаверлаг (Нідерланди).

Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

Кіченок і Ніномія за гру не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку їхніх суперниць 2 ейси, 11 помилок на подачі та 4 брейки.

Livesport Prague Open – WTA 250

Прага, Чехія, грунт

Призовий фонд: $275,094

Півфінал парного розряду, 25 липня

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Емілі Епплтон (Велика Британія)/Ізабель Гаверлаг (Нідерланди) 6:4, 6:4

У вирішальному матчі змагань Кіченок і Ніномія зіграють із чеською парою Луція Гавличкова/Лаура Самсон.

Нагадаємо, що раніше україно-японський дует обіграв у стартовому матчі змагання у Празі пару Анджеліка Морателлі (Італія)/Ніна Стоянович (Сербія), а у чвертьфіналі розгромив Івонн Кавальє-Реймерс (Іспанія) та Марію Козирєву (-).

Минулого тижня Кіченок і Ніномія стали переможницями парного турніру серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі.