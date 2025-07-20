Надія Кіченок стала чемпіонкою парного турніру WTA у Гамбурзі

Надія Кіченок разом з японкою Макото Ніномією стали переможницями парного розряду на турнірі серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі. У фіналі перші сіяні перемогли дует Анна Бондар (Угорщина)/Аранча Рус (Нідерланди).

Гра тривала 1 годину 37 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 3:6, 11-9.

На супертай-брейку Кіченок і Ніномія програвали 4-8, а потім врятували подвійний матч-пойнт за 7-9. Після чого взяли ще два очки й святкували перемогу.

Кіченок і Ніномія за гру 1 раз подали навиліт, зробили 7 подвійних помилок та 3 брейки. На рахунку їхніх суперниць 2 ейси, 3 помилки на подачі та 4 брейки.

Hamburg European Open – WTA 250

Гамбург, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $275,094

Фінал парного розряду, 20 липня

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Анна Бондар (Угорщина)/Аранча Рус (Нідерланди) 6:4, 3:6, 11-9

Надія Кіченок вдруге зіграла у фіналі турніру WTA цього року. На початку лютого вона разом з сестрою Людмилою дійшли до фіналу на "п'ятисотнику" в Лінці. Загалом Надія має у своєму доробку 10 парних титулів WTA-туру.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Гамбурзі Кіченок і Ніномія перемогли німецьку пару Нома Акуге Ноха/Настасья Шунк, у чвертьфіналі були сильнішими за дует Ірина Бара (Румунія)/Ралука Шербан (Кіпр), а в півфіналі ледь довели до перемоги матч проти Моюки Учідзіми (Японія)/Чжен Сайсай (Китай).