Снігур і Ястремська 4 жовтня поборються за вихід до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Пекіні

Українські тенісистки Дар'я Снігур (46) і Даяна Ястремська (111) 4 жовтня проведуть матчі третього кола турніру серії WTA 1000 у Пекіні. Людмила Кіченок цього ж дня стартуватиме в парах.

Суперницею Снігур стане австралійка Тайла Престон (91). Спортсменки раніше не зустрічалися.

Ястремська зіграє проти австрійки Сіньї Краус (95). Це буде перший матч між тенісистками.

Кіченок разом із американкою Ейшею Мухаммад протистоятимуть "нейтральним" Марії Козирєвій і Вері Звонарьовій.

Розклад матчів українок у Пекіні на 4 жовтня

Cincinnati Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725





Третє коло одиночного розряду

06:00. Даяна Ястремська (Україна) – Сінья Краус (Польща), корт HSBC Moon, 1-м запуском.

09:00*. Дар'я Снігур (Україна) – Тайла Престон (Австралія), корт HSBC Moon, 3-м запуском, після матчу Александрова – Шнайдер.





Перше коло парного розряду

06:00. Людмила Кіченок (Україна)/Ейша Мухаммад (США) – Марія Козирєва/Вера Звонарьова (-), корт Brad Drewett, 1-м запуском.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що окрім Снігур і Ястремської, до третього кола турніра в Пекіні пробилася лідерка українського тенісу Еліна Світоліна.