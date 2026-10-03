Снігур і Ястремська 4 жовтня поборються за вихід до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Пекіні
Українські тенісистки Дар'я Снігур (46) і Даяна Ястремська (111) 4 жовтня проведуть матчі третього кола турніру серії WTA 1000 у Пекіні. Людмила Кіченок цього ж дня стартуватиме в парах.
Суперницею Снігур стане австралійка Тайла Престон (91). Спортсменки раніше не зустрічалися.
Ястремська зіграє проти австрійки Сіньї Краус (95). Це буде перший матч між тенісистками.
Кіченок разом із американкою Ейшею Мухаммад протистоятимуть "нейтральним" Марії Козирєвій і Вері Звонарьовій.
Розклад матчів українок у Пекіні на 4 жовтня
* Орієнтовний початок матчу за київським часом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.
Нагадаємо, що окрім Снігур і Ястремської, до третього кола турніра в Пекіні пробилася лідерка українського тенісу Еліна Світоліна.