Чжен Ціньвень обіграла росіянку і стала чемпіонкою турніру в Пекіні

Китаянка Чжен Ціньвень (54) стала чемпіонкою турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У фінальному матчі вона обіграла "нейтральну" Мірру Андрєєву (5).

Гра тривала 1 годину 43 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 6:4.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Фінал, 11 жовтня

Чжен Ціньвень (Китай) – Мірра Андрєєва (-) 7:5, 6:4

Тенісистки зустрічалися вдруге, обидва рази сильнішою була китаянка.

Чжен здобула шостий титул у кар'єрі й перший на рівні WTA 1000. Вона стала найбільш низькорейтинговою переможницею турніру в Пекіні й першою володаркою вайлд-кард, якій це вдалося.

Чемпіонка програла найбільше геймів (78) для тріумфу на "тисячнику" з часу введення цього формату у 1990 році.

З наступного тижня Ціньвень підніметься на 23 сходинку світового рейтингу. Андрєєва, попри поразку, дебютує в топ-3.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Чжен Ціньвень обіграла першу ракетку України Еліну Світоліну (7).