Швьонтек вилетіла у чвертьфіналі турніру в Пекіні: як це вплине на позиції українок
Польська тенісистка Іга Швьонтек (9) поступилася бельгійці Елізе Мертенс (19) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Пекіні.
Гра тривала 1 годину 48 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(0), 3:6.
За весь поєдинок Швьонтек не мала жодного брейк-пойнту.
Елізе Мертенс (Бельгія) – Іга Швьонтек (Польща) 7:6(0), 6:3
Тенісистки зустрічалися втретє, бельгійка перемогла вперше. У півфіналі змагань Мертенс зіграє проти китаянки Чжен Ціньвень (54).
В рейтингу WTA Швьонтек залишиться на дев'ятій позиції, випереджаючи десяту Марту Костюк на 89 очок.
У Чемпіонській гонці, яка слугує кваліфікацією до Підсумкового турніру, відомі вже шестеро з восьми тенісисток, що забезпечили собі поїздку до Індіан-Веллса в листопаді. За інші дві перепустки ведуть боротьбу четверо спортсменок. Еліна Світоліна має 5024 очки, чешка Кароліна Мухова – 4615, Костюк – 3910, Швьонтек – 3799. У випадку перемоги над Мертенс у Пекіні полька обійшла б Марту.
Нагадаємо, що Світоліна поступилася Чжен Ціньвень у чвертьфіналі турніру в Пекіні.