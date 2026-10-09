Швьонтек вилетіла у чвертьфіналі турніру в Пекіні: як це вплине на позиції українок

Польська тенісистка Іга Швьонтек (9) поступилася бельгійці Елізе Мертенс (19) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала 1 годину 48 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(0), 3:6.

За весь поєдинок Швьонтек не мала жодного брейк-пойнту.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Чвертьфінал, 9 жовтня

Елізе Мертенс (Бельгія) – Іга Швьонтек (Польща) 7:6(0), 6:3

Тенісистки зустрічалися втретє, бельгійка перемогла вперше. У півфіналі змагань Мертенс зіграє проти китаянки Чжен Ціньвень (54).

В рейтингу WTA Швьонтек залишиться на дев'ятій позиції, випереджаючи десяту Марту Костюк на 89 очок.

У Чемпіонській гонці, яка слугує кваліфікацією до Підсумкового турніру, відомі вже шестеро з восьми тенісисток, що забезпечили собі поїздку до Індіан-Веллса в листопаді. За інші дві перепустки ведуть боротьбу четверо спортсменок. Еліна Світоліна має 5024 очки, чешка Кароліна Мухова – 4615, Костюк – 3910, Швьонтек – 3799. У випадку перемоги над Мертенс у Пекіні полька обійшла б Марту.

Нагадаємо, що Світоліна поступилася Чжен Ціньвень у чвертьфіналі турніру в Пекіні.