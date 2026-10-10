"Нейтральна" тенісистка стала першою фіналісткою турніру WTA 1000 в Пекіні

"Нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва (5) вийшла в фінал турніру серії WTA 1000 в Пекіні, обігравши у півфінальному поєдинку чешку Ніколу Бартункову (34).

Гра тривала 1 годину 13 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:2.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Півфінал, 10 жовтня

Мірра Андрєєва (-) – Нікола Бартункова (Чехія) 6:2, 6:2

Тенісистки зустрічалися вдруге, двічі перемагала "нейтралка". У вирішальному матчі змагань Андрєєва зіграє проти сильнішої в матчі між Чжен Ціньвень (54, Китай) та Елізе Мертенс (19, Бельгія).

З наступного тижня Андрєєва вперше підніметься мінімум на четверту позицію світового рейтингу.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна (7) поступилася у чвертьфіналі турніру в Пекіні Чжен Ціньвень.