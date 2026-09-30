П'ята ракетка світу несподівано програв росіянину в першому колі турніру в Пекіні
Канадський тенісист Фелікс Оже-Альяссім (5), посіяний під другим номером на турнірі серії АТР 500 у Пекіні, поступився у першому клі змагань "нейтральному" Карену Хачанову (26).
Гра тривала 1 годину 13 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 3:6.
Карен Хачанов (-) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 3:6, 3:6
Тенісистки зустрічалися вшосте, канадець має лише дві перемоги.
Таким чином, головним претендентом на трофей залишився перший сіяний німець Александр Звєрєв (2). Чинним чемпіоном турніру є лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер, який не може захистити титул через відновлення від травми коліна.
Нагадаємо, що на жіночому турнірі в Пекіні перше коло змагань подолали українки Даяна Ястремська (111) і Дар'я Снігур (46). Натомість Олександра Олійникова (47) та Ангеліна Калініна (50) поступилися на старті змагань.