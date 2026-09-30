Джокович здобув першу перемогу за 2,5 місяці

39-річний сербський тенісист Новак Джокович (11) успішно стартував на турнірі серії АТР 500 у Пекіні. У першому колі він обіграв португальця Нуну Боржеша (49).

Гра тривала 1 годину 52 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 7:6(2).

У середині другої партії Джокович брав медичний таймаут, але все ж зумів перемогти.

China Open – АТР 500

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $4,089,385

Перше коло, 30 вересня

Новак Джокович (Сербія) – Нуну Боржеш (Португалія) 6:3, 7:6(2)

Тенісисти зустрічалися вдруге, серб має дві перемоги. У наступному колі змагань Джокович зіграє проти китайця Бу Юньчаокете (104).

Новак здобув свою першу перемогу з липневого Вімблдона і перервав серію з трьох поразок. На турнірі в Пекіні Джокович тріумфував 6 разів і жодного разу не програвав. Успіх проти Боржеша став для нього 30-м поспіль у столиці Китаю.

Нагадаємо, що другий сіяний турніру в Пекіні канадець Фелікс Оже-Альяссім (5) поступився на старті "нейтральному" Карену Хачанову (26).