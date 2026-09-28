Українки дізнались суперниць на "тисячнику" в Пекіні

Шість українських тенісисток отримали стартових суперниць на турнірі серії WTA 1000 в Пекіні.

Еліна Світоліна посіяна під шостим номером і перше коло пропускає. У другому раунді її опоненткою стане переможниця пари Катержина Синякова (55) – Магда Лінетт (80).

Юлія Стародубцева (45) розпочне свій шлях на змаганні поєдинком проти росіянки Аліни Чараєвої (118), яка влітку змінила громадянство на вірменське. У другому колі на тріумфаторку очікуватиме перша ракетка світу Єлена Рибакіна.

Дар'я Снігур (46) зіграє проти однієї із кваліфаєрок. У наступному раунді переможниця протистоятиме Жасмін Паоліні (20).

Олександра Олійникова (47) за вихід у друге коло побореться з китаянкою Юань Юе (135). Там на переможницю очікуватиме "нейтральна" Мірра Андрєєва (5).

Ангеліна Калініна 50 стартуватиме матчем проти індонезійки Джаніс Тджен (49). Наступна суперниця – Діана Шнайдер (14).

Даяна Ястремська мала грати у кваліфікації, проте в останній момент була переведена в основну сітку напряму. Її першою суперницею стане американка Кеті Макнеллі (72). Там на переможницю очікуватиме Мая Хвалінська (21).

Нагадаємо, що Марта Костюк (10) пропускає турнір через травму. Чинною чемпіонкою China Open є Аманда Анісімова (11).