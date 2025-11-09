Олійникова – про перемогу в півфіналі турніру WTA: Сьогодні було більше шансів зіграти агресивніше

Українська тенісистка Олександра Олійникова після виходу в фінал на турнірі серії WTA 125 в аргентинському Тукумані розповіла про трисетову півфінальну перемогу над грекинею Деспіною Папаміхаїл.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Насправді, сьогодні я грала дуже добре, просто в якийсь момент почала занадто старатися, перегинати. У вирішальному сеті сказала собі: "Обнулись, рахунок 0:0, просто грай далі". Сьогодні я діяла з більшою потужністю, тому що у мене було більше можливостей для атак, але при цьому намагалася триматися в рамках свого ігрового стилю. Можливо, сьогодні просто було більше шансів зіграти агресивніше", – пояснила Олійникова.

Олександра подякувала глядачам, які були присутні на матчі.

" Що стосується атмосфери на корті, то це приголомшливо – я так вдячна всім людям, які прийшли подивитися, підтримати. Мені дуже приємно, що є увага до тенісу, до спорту в цілому, адже ми, спортсмени, так багато працюємо. І, звичайно, ми дуже цінуємо таку підтримку з боку глядачів. Я дуже щаслива".

Фінальний поєдинок між Олександрою Олійниковою та третьою сіяною на турнірі в Тукумані єгиптянкою Маяр Шериф відбудеться 10 листопада о 00:30 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому колі змагання в Аргентині Олійникова виграла непростий матч в іспанки Алісії Ерреро Лінани (301), а у другому раунді на відмові пройшла італійку Джессіку П'єрі (239).

У чвертьфіналі Олійникова здобула найбільш високорейтингову перемогу в кар'єрі, обігравши першу сіяну Солану Сьєрру (67, Аргентина).