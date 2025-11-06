Олійникова на відмові суперниці вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Аргентині
Олександра Олійникова
WTA
Олександра Олійникова (132) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 125 в аргентинському Тукумані. У матчі другого кола сьома сіяна українка пройшла італійку Джессіку П'єрі (239).
Після 1 години 4 хвилин гри за рахунку 6:2, 3:1 на користь українки італійка вирішила відмовитися від подальшої боротьби.
Tucuman Open – WTA 125
Тукуман, Аргентина, грунт
Призовий фонд: $115,000
Друге коло, 6 листопада
Олександра Олійникова (Україна) – Джессіка П'єрі (Італія) 6:2, 3:1, відмова П'єрі
Тенісистки зустрічалися вдруге, українка виграла обидва поєдинки. У наступному колі змагань Олійникова зіграє з переможницею матчу між першою сіяною аргентинкою Соланою Сьєррою (67) та її співвітчизницею Карлою Маркус (605).
Нагадаємо, що в першому колі турніру в Тукумані Олійникова виграла непростий матч в іспанки Алісії Ерреро Лінани (301).