Олійникова на відмові суперниці вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Аргентині

Олександра Олійникова (132) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 125 в аргентинському Тукумані. У матчі другого кола сьома сіяна українка пройшла італійку Джессіку П'єрі (239).

Після 1 години 4 хвилин гри за рахунку 6:2, 3:1 на користь українки італійка вирішила відмовитися від подальшої боротьби.

Tucuman Open – WTA 125

Тукуман, Аргентина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Друге коло, 6 листопада

Олександра Олійникова (Україна) – Джессіка П'єрі (Італія) 6:2, 3:1, відмова П'єрі

Тенісистки зустрічалися вдруге, українка виграла обидва поєдинки. У наступному колі змагань Олійникова зіграє з переможницею матчу між першою сіяною аргентинкою Соланою Сьєррою (67) та її співвітчизницею Карлою Маркус (605).

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Тукумані Олійникова виграла непростий матч в іспанки Алісії Ерреро Лінани (301).