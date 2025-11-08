Олійникова здобула найбільш високорейтингову перемогу в кар'єрі на шляху до півфіналу в Аргентині

Олександра Олійникова (132) вийшла у півфінал турніру серії WTA 125 в аргентинському Тукумані. У чвертьфінальному матчі сьома сіяна українка обіграла лідерку посіву, місцеву тенісистку Солану Сьєрру (67).

Матч тривав 1 годину 8 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2.

За поєдинок Олександра 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 6 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Tucuman Open – WTA 125

Тукуман, Аргентина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Чвертьфінал, 8 листопада

Олександра Олійникова (Україна) – Солана Сьєрра (Аргентина) 6:3, 6:2

Тенісистки раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Олійникова зіграє з Деспіною Папаміхаїл (200, Греція).

Перемога над Сьєррою стала найбільш високорейтинговою в професійній кар'єрі Олександри. З наступного тижня вона встановить черговий персональний рекорд у світовому рейтингу, піднявшись мінімум у топ-130.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Тукумані Олійникова виграла непростий матч в іспанки Алісії Ерреро Лінани (301), а у другому раунді на відмові пройшла італійку Джессіку П'єрі (239).