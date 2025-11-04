Олійникова стартувала з непростої перемоги на турнірі WTA в Аргентині

Олександра Олійникова (132) вийшла у друге коло турніру серії WTA 125 в аргентинському Тукумані. У стартовому матчі сьома сіяна українка не без проблем здолала іспанку Алісію Ерреро Лінану (301).

Матч тривав 2 години 24 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 7:6(3).

В обох партіях Олійникова поступалася з брейком, а у першому сеті змушена була відігравати два сет-пойнти суперниці.

За поєдинок Олександра 3 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Tucuman Open – WTA 125

Тукуман, Аргентина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 3 листопада

Олександра Олійникова (Україна) – Алісія Ерреро Лінана (Іспанія) 7:5, 7:6(3)

Тенісистки зустрічалися вдруге, українка виграла обидва поєдинки. У наступному колі змагань Олійникова зіграє з переможницею матчу між Джессікою П'єрі (239, Італія) та Марією Флоренсією Уррутія (509, Аргентина).

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Олександра Олійникова покращила свій персональний рекорд, посівши 132 місце.