Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Олійникова стартувала з непростої перемоги на турнірі WTA в Аргентині

Станіслав Матусевич — 4 листопада 2025, 00:50
Олійникова стартувала з непростої перемоги на турнірі WTA в Аргентині
Олександра Олійникова
WTA

Олександра Олійникова (132) вийшла у друге коло турніру серії WTA 125 в аргентинському Тукумані. У стартовому матчі сьома сіяна українка не без проблем здолала іспанку Алісію Ерреро Лінану (301).

Матч тривав 2 години 24 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 7:6(3).

В обох партіях Олійникова поступалася з брейком, а у першому сеті  змушена була відігравати два сет-пойнти суперниці.

За поєдинок Олександра 3 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Tucuman Open WTA 125
Тукуман, Аргентина, грунт
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 3 листопада

Олександра Олійникова (Україна) – Алісія Ерреро Лінана (Іспанія) 7:5, 7:6(3)

Тенісистки зустрічалися вдруге, українка виграла обидва поєдинки. У наступному колі змагань Олійникова зіграє з переможницею матчу між Джессікою П'єрі (239, Італія) та Марією Флоренсією Уррутія (509, Аргентина).

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Олександра Олійникова покращила свій персональний рекорд, посівши 132 місце.

WTA 125 Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

На вершині без змін, Олійникова встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA
Олійникова не зуміла вийти у чвертьфінал турніру WTA в Колумбії
Олійникова вдало стартувала на турнірі WTA в Колумбії
Олійникова прикро програла в півфіналі турніру WTA у Бразилії
Олійникова пробилася в півфінал турніру WTA у Флоріанополісі

Останні новини