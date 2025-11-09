Олійникова пробилася у другий фінал турніру WTA в кар'єрі

Олександра Олійникова (132) вийшла у фінал турніру серії WTA 125 в аргентинському Тукумані. У півфінальному поєдинку українка у трьох сетах обіграла грекиню Деспіну Папаміхаїл (200).

Матч тривав 1 годину 59 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 3:6, 6:1.

За поєдинок Олександра 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, не помилялася на подачі та зробила 4 брейки.

Tucuman Open – WTA 125

Тукуман, Аргентина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Півфінал, 8 листопада

Олександра Олійникова (Україна) – Деспіна Папаміхаїл (Греція) 6:2, 3:6. 6:1

Тенісистки двічі зустрічалися цього року, обидва рази сильнішою була українка. У вирішальному матчі змагань Олійникова зіграє з переможницею поєдинку між Маяр Шериф (103, Єгипет) та Симоною Вальтерт (93, Швейцарія).

Олександра вдруге у кар'єрі вийшла у фінал турніру рівня WTA 125. У вересні вона стала переможницею змагань в італійському Толентіно.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Тукумані Олійникова виграла непростий матч в іспанки Алісії Ерреро Лінани (301), а у другому раунді на відмові пройшла італійку Джессіку П'єрі (239).

У чвертьфіналі Олійникова здобула найбільш високорейтингову перемогу в кар'єрі, обігравши першу сіяну Солану Сьєрру (67, Аргентина).