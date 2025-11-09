Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Олійникова пробилася у другий фінал турніру WTA в кар'єрі

Станіслав Матусевич — 9 листопада 2025, 01:16
Олійникова пробилася у другий фінал турніру WTA в кар'єрі
Олександра Олійникова
btu.org.ua

Олександра Олійникова (132) вийшла у фінал турніру серії WTA 125 в аргентинському Тукумані. У півфінальному поєдинку українка у трьох сетах обіграла грекиню Деспіну Папаміхаїл (200).

Матч тривав 1 годину 59 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 3:6, 6:1.

За поєдинок Олександра 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, не помилялася на подачі та зробила 4 брейки.

Tucuman Open WTA 125
Тукуман, Аргентина, грунт
Призовий фонд: $115,000
Півфінал, 8 листопада

Олександра Олійникова (Україна) – Деспіна Папаміхаїл (Греція) 6:2, 3:6. 6:1

Тенісистки двічі зустрічалися цього року, обидва рази сильнішою була українка. У вирішальному матчі змагань Олійникова зіграє з переможницею поєдинку між Маяр Шериф (103, Єгипет) та Симоною Вальтерт (93, Швейцарія).

Олександра вдруге у кар'єрі вийшла у фінал турніру рівня WTA 125. У вересні вона стала переможницею змагань в італійському Толентіно.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Тукумані Олійникова виграла непростий матч в іспанки Алісії Ерреро Лінани (301), а у другому раунді на відмові пройшла італійку Джессіку П'єрі (239).

У чвертьфіналі Олійникова здобула найбільш високорейтингову перемогу в кар'єрі, обігравши першу сіяну Солану Сьєрру (67, Аргентина).

WTA 125 Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

Олійникова здобула найбільш високорейтингову перемогу в кар'єрі на шляху до півфіналу в Аргентині
Олійникова на відмові суперниці вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Аргентині
Олійникова стартувала з непростої перемоги на турнірі WTA в Аргентині
На вершині без змін, Олійникова встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA
Олійникова не зуміла вийти у чвертьфінал турніру WTA в Колумбії

Останні новини