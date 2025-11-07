Українська правда
Сачко в півфіналі турніру АТР в Меці не зумів створити ще одну сенсацію

Станіслав Матусевич — 7 листопада 2025, 20:12
Віталій Сачко
Віталій Сачко (222) не зумів стати автором ще однієї сенсації на турнірі серії АТР 250 у французькому Меці. У півфіналі українець поступився американцю Лернеру Тьєну (38).

Гра тривала лише 58 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 4:6.

На жаль, поєдинок не вийшов конкурентним. Сачко за всю гру не мав жодного брейк-пойнту, при цьому суперник зумів узяти три подачі українця.

Moselle Open – АТР 250
Мец, Франція, хард (зал)
Призовий фонд: $596,035
Півфінал, 7 листопада

Лернер Тьєн (США) – Віталій Сачко (Україна) 6:1, 6:4

Суперники раніше не зустрічалися. Сачко став першим півфіналістом серед українських тенісистів, який дістався до півфіналу турніру АТР за останні 8 років після Олександра Долгополова, причому зробив це у статусі "лакі-лузера".

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Меці Віталій Сачко обіграв Джованні Мпетші Перрікара (59, Франція), а у другому раунді здобув найрейтинговішу перемогу в кар'єрі, здолавши Александра Бубліка (13, Казахстан). У чвертьфіналі українець переміг француза Клемана Табюра (243), якому поступився у фіналі кваліфікації цього турніру чотири дні тому.

