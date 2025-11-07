Українська казка продовжується: Сачко вийшов у півфінал турніру АТР у Франції

Віталій Сачко (222) продовжив перемагати на турнірі серії АТР 250 у французькому Меці. Українець, який раніше не мав жодної перемоги на такому рівні, у статусі "лакі-лузера" вийшов у півфінал змагань.

У чвертьфінальному матчі Сачко обіграв місцевого тенісиста Клемана Табюра (243). Гра тривала 2 години 2 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 3:6, 6:4.

У першій половині вирішального сету Віталій відіграв 6 брейк-пойнтів, а за 5:4 на свою користь реалізував другий матч-пойнт.

Vitaliy Sachko is the first Ukrainian player to reach an ATP semifinal since Dolgopolov in September 2017 🇺🇦 pic.twitter.com/NJ69NRC4UT — TopSpin (@RallyScope) November 6, 2025

За матч Сачко 9 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилки та 2 брейки. Його суперник виконав 6 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 1 брейк.

Moselle Open – АТР 250

Мец, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $596,035

Чвертьфінал, 6 листопада

Віталій Сачко (Україна) – Клеман Табюр (Франція) 6:4, 3:6, 6:4

Суперники зустрічалися чотири дні тому, у фіналі кваліфікації в Меці, тоді сильнішим був француз. У півфіналі змагань Сачко зіграє проти 19-річного американця Лернера Тьєна (38).

Останнім з українських тенісистів до півфіналу турніру АТР доходив Олександр Долгополов у вересні 2017 року.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Меці Віталій Сачко обіграв Джованні Мпетші Перрікара (59, Франція), а у другому раунді здобув найрейтинговішу перемогу в кар'єрі, здолавши Александра Бубліка (13, Казахстан).