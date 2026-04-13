Сачко вилетів у першому раунді турніру АТР 500 в Мюнхені

Український тенісист Віталій Сачко (208) припинив боротьбу на престижному грунтовому турнірі категорії АТР 500 у німецькому Мюнхені. У першому раунді він у двох сетах програв 37-й ракетці світу, канадцеві Габріелю Діалло.

Матч тривав 1 годину та 17 хвилин, Сачко сумарно зумів виграти всього 3 гейми. По ходу першого сету український тенісист звертався за допомогою фізіо через проблеми з правою рукою.

BMW Open by American Express – ATP 500

Мюнхен, Німеччина, грунт

Призовий фонд: €2,561,110

Перший раунд, 13 квітня

Габріель Діалло (Канада) – Віталій Сачко (Україна) – 6:1, 6:2

Для Сачка це була лише друга в кар'єрі участь у основній сітці турніру АТР 500. Напередодні у фіналі кваліфікації він обіграв Макса Реберга.