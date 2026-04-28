Сачко з перемоги стартував на турнірі в Чехії

Олександр Булава — 28 квітня 2026, 17:31
Український тенісист Віталій Сачко (191) з перемоги розпочав турнір в Остраві (Чехія).

У першому раунді він у трьох сетах обіграв француза Луку Павловича. Матч тривав 2 години 17 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 2:6, 6:4. Сачко двічі подав на виліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 4 з 13 брейк-пойнтів.

У наступному колі суперником українця стане Ніколас Санчес Іск'єрдо (293) з Іспанії.

ATP Challenger
Острава, Чехія, ґрунт
Перший раунд, 28 квітня

Віталій Сачко (Україна) – Лука Павлович (Франція) 6:4, 2:6, 6:4

Напередодні Віталій Сачко пройшов кваліфікацію на турнірі АТР 500 у Мюнхені й, хоч вилетів у першому колі основи, піднявся на 17 позицій і повернувся до топ-200 на 191 місце.

