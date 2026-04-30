Сачко не зміг вийти у чвертьфінал челенджеру в Чехії
Віталій Сачко (191) не зумів вийти у чвертьфінал турніру серії челенджер у чеській Остраві. У матчі другого кола змагань українець поступився іспанцю Ніколасу Санчесу Іск'єрдо (293).
Гра тривала 3 години 19 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(7), 5:7, 4:6.
Ostra Group Open By Porsche Servisni Centrum Ostrava – ATP Challenger Tour 75
Острава, Чехія, грунт
Призовий фонд: €97,640
Друге коло, 30 квітня
Ніколас Санчес Іск'єрдо (Іспанія) – Віталій Сачко (Україна) 6:7(7), 7:5, 6:4
Суперники раніше не зустрічалися.
Нагадаємо, що у стартовому матчі турніру в Остраві Сачко переміг француза Луку Павловича (220).