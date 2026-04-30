Сачко не зміг вийти у чвертьфінал челенджеру в Чехії

Віталій Сачко (191) не зумів вийти у чвертьфінал турніру серії челенджер у чеській Остраві. У матчі другого кола змагань українець поступився іспанцю Ніколасу Санчесу Іск'єрдо (293).

Гра тривала 3 години 19 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(7), 5:7, 4:6.

Ostra Group Open By Porsche Servisni Centrum Ostrava – ATP Challenger Tour 75

Острава, Чехія, грунт

Призовий фонд: €97,640

Друге коло, 30 квітня

Суперники раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що у стартовому матчі турніру в Остраві Сачко переміг француза Луку Павловича (220).