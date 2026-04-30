Сачко не зміг вийти у чвертьфінал челенджеру в Чехії

Станіслав Матусевич — 30 квітня 2026, 18:12
Сачко не зміг вийти у чвертьфінал челенджеру в Чехії
Віталій Сачко
Віталій Сачко (191) не зумів вийти у чвертьфінал турніру серії челенджер у чеській Остраві. У матчі другого кола змагань українець поступився іспанцю Ніколасу Санчесу Іск'єрдо (293).

Гра тривала 3 години 19 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(7), 5:7, 4:6.

Ostra Group Open By Porsche Servisni Centrum Ostrava – ATP Challenger Tour 75
Острава, Чехія, грунт
Призовий фонд: €97,640
Друге коло, 30 квітня

Ніколас Санчес Іск'єрдо (Іспанія) – Віталій Сачко (Україна) 6:7(7), 7:5, 6:4

Суперники раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що у стартовому матчі турніру в Остраві Сачко переміг француза Луку Павловича (220).

ATP Challenger Tour Віталій Сачко

Віталій Сачко

Сачко з перемоги стартував на турнірі в Чехії
Сачко повернувся до 200 найкращих, Сіннер залишився на вершині в оновленому рейтингу АТР
Сачко вилетів у першому раунді турніру АТР 500 в Мюнхені
Сіннер став першою ракеткою світу, Сачко залишив 200 найсильніших в оновленому рейтингу АТР
Сачко подолав кваліфікацію і вийшов в основну сітку турніру АТР 500 у Мюнхені

