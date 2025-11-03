Сачко в статусі "лакі-лузера" сенсаційно обіграв 59 ракетку світу на турнірі АТР в Меці
Віталій Сачко (227) несподівано обіграв Джованні Мпетші Перрікара (59, Франція) у першому колі турніру серії АТР 250 у французькому Меці.
Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(10), 6:3.
Сачко напередодні не зумів подолати фінал кваліфікації, поступившись іншому господарю кортів, Клеману Табюру (244). Однак через зняття ряду тенісистів українець отримав можливість зіграти в основній сітці як "лакі-лузер", і скористався можливістю.
За матч Сачко 3 рази подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 1 брейк. Його суперник виконав 10 ейсів, 6 разів помилився на подачі та не використав жодного з 2 брейк-пойнтів.
Віталій Сачко (Україна) – Джованні Мпетші Перрікар (Франція) 7:6(10), 6:3
Суперники зустрічалися втретє, Сачко здобув першу перемогу. У наступному колі змагань українець зіграє проти третього сіяного казахстанця Александра Бубліка (13).
Це перша перемога у кар'єрі Сачка в основній сітці турнірів АТР.
Нагадаємо, що 3 листопада в оновленому рейтингу АТР Віталій Сачко опустився на 7 сходинок.