Сачко повернувся до 200 найкращих, Сіннер залишився на вершині в оновленому рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 20 квітня 2026, 08:45
Віталій Сачко
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 20 квітня.

Лідирувати другий тиждень поспіль продовжив італієць Яннік Сіннер. Його принциповий суперник, іспанець Карлос Алькарас, отримав травму зап'ястя на турнірі в Барселоні і найближчим часом повернутися на вершину не зможе.

У топ-10 сталася одна зміна. Американець Тейлор Фрітц, який через травму пропускає грунтовий сезон, піднявся з восьмої на сьому позицію. Це стало можливим через невдалий виступ у Барселоні австралійця Алекса де Мінора.

Перша ракетка України Віталій Сачко пройшов кваліфікацію на турнірі АТР 500 у Мюнхені й, хоч вилетів у першому колі основи, піднявся на 17 позицій і повернувся до топ-200 на 191 місце.

Одну сходинку додав Олег Приходько (361), на три опустився В'ячеслав Бєлінський (370).

Продовжує своє падіння Вадим Урсу (485), трохи втратив і Владислав Орлов (530).

Рейтинг ATP

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 350 очок;
  2. (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 12 960;
  3. (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 255;
  4. (4). Новак Джокович (Сербія) – 4 710;
  5. (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 100;
  6. (6). Бен Шелтон (США) – 4 070;
  7. (8). Тейлор Фрітц (США) – 3 870;
  8. (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 845;
  9. (9). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 715;
  10. (10). Даніїл Медведєв (-) – 3 560;

...

191 (208). Віталій Сачко (Україна) – 307;
361 (362). Олег Приходько (Україна) – 136;
370 (367). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 132;
485 (477). Вадим Урсу (Україна) – 88;
530 (522). Владислав Орлов (Україна) – 76.

Нагадаємо, що Марта Костюк і Вероніка Подрез суттєво піднялися в оновленому рейтингу WTA.

