Сачко повернувся до 200 найкращих, Сіннер залишився на вершині в оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 20 квітня.
Лідирувати другий тиждень поспіль продовжив італієць Яннік Сіннер. Його принциповий суперник, іспанець Карлос Алькарас, отримав травму зап'ястя на турнірі в Барселоні і найближчим часом повернутися на вершину не зможе.
У топ-10 сталася одна зміна. Американець Тейлор Фрітц, який через травму пропускає грунтовий сезон, піднявся з восьмої на сьому позицію. Це стало можливим через невдалий виступ у Барселоні австралійця Алекса де Мінора.
Перша ракетка України Віталій Сачко пройшов кваліфікацію на турнірі АТР 500 у Мюнхені й, хоч вилетів у першому колі основи, піднявся на 17 позицій і повернувся до топ-200 на 191 місце.
Одну сходинку додав Олег Приходько (361), на три опустився В'ячеслав Бєлінський (370).
Продовжує своє падіння Вадим Урсу (485), трохи втратив і Владислав Орлов (530).
Рейтинг ATP
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 350 очок;
- (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 12 960;
- (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 255;
- (4). Новак Джокович (Сербія) – 4 710;
- (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 100;
- (6). Бен Шелтон (США) – 4 070;
- (8). Тейлор Фрітц (США) – 3 870;
- (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 845;
- (9). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 715;
- (10). Даніїл Медведєв (-) – 3 560;
...
191 (208). Віталій Сачко (Україна) – 307;
361 (362). Олег Приходько (Україна) – 136;
370 (367). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 132;
485 (477). Вадим Урсу (Україна) – 88;
530 (522). Владислав Орлов (Україна) – 76.
