Сачко повернувся до 200 найкращих, Сіннер залишився на вершині в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 20 квітня.

Лідирувати другий тиждень поспіль продовжив італієць Яннік Сіннер. Його принциповий суперник, іспанець Карлос Алькарас, отримав травму зап'ястя на турнірі в Барселоні і найближчим часом повернутися на вершину не зможе.

У топ-10 сталася одна зміна. Американець Тейлор Фрітц, який через травму пропускає грунтовий сезон, піднявся з восьмої на сьому позицію. Це стало можливим через невдалий виступ у Барселоні австралійця Алекса де Мінора.

Перша ракетка України Віталій Сачко пройшов кваліфікацію на турнірі АТР 500 у Мюнхені й, хоч вилетів у першому колі основи, піднявся на 17 позицій і повернувся до топ-200 на 191 місце.

Одну сходинку додав Олег Приходько (361), на три опустився В'ячеслав Бєлінський (370).

Продовжує своє падіння Вадим Урсу (485), трохи втратив і Владислав Орлов (530).

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 350 очок; (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 12 960; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 255; (4). Новак Джокович (Сербія) – 4 710; (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 100; (6). Бен Шелтон (США) – 4 070; (8). Тейлор Фрітц (США) – 3 870; (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 845; (9). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 715; (10). Даніїл Медведєв (-) – 3 560;

191 (208). Віталій Сачко (Україна) – 307;

361 (362). Олег Приходько (Україна) – 136;

370 (367). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 132;

485 (477). Вадим Урсу (Україна) – 88;

530 (522). Владислав Орлов (Україна) – 76.

