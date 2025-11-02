Сачко не зумів перемогти у фіналі кваліфікації на турнірі АТР у Меці

Віталій Сачко (220) поступився у фіналі кваліфікації турніру серії АТР 250 у французькому Меці місцевому тенісисту Клеману Табюру (244) і не пробився до основної сітки змагань.

Матч тривав 2 години 15 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 3:6, 2:6.

За матч Сачко 6 разів подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 2 брейки. Його суперник виконав 4 ейси, 2 рази помилився на подачі та зробив 4 брейки.

Moselle Open – АТР 250

Мец, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $596,035

Фінал кваліфікації, 2 листопада

Клеман Табюр (Франція) – Віталій Сачко (Україна) 5:7, 6:3, 6:2

Суперники раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що напередодні у півфіналі кваліфікації турніру в Меці Сачко несподівано переміг представника топ-100, казахстанця Александра Шевченка.