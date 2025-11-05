Сачко обіграв 13 ракетку світу і вийшов у дебютний чвертьфінал турніру АТР у кар'єрі

Віталій Сачко (222) здобув найрейтинговішу перемогу в кар'єрі, обігравши 13 ракетку світу казахстанця Александра Бубліка у другому колі турніру серії АТР 250 у французькому Меці. Українець вийшов у дебютний для себе чвертьфінал змагань такого рівня.

Гра тривала 2 години 9 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 3:6, 7:5.

У першій партії Сачко відіграв три сет-пойнти на власній подачі за рахунку 4:5, після чого взяв і наступні два гейми – 7:5. Другий сет залишився за фаворитом зустрічі.

У вирішальній партії Віталій мав шанс завершити поєдинок на свою користь у десятому геймі, а зробив це у дванадцятому.

За матч Сачко 7 разів подав навиліт, обійшовся без подвійних помилок та зробив 2 брейки. Його суперник виконав 15 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 1 брейк.

Moselle Open – АТР 250

Мец, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $596,035

Друге коло, 5 листопада

Віталій Сачко (Україна) – Александр Бублік (Казахстан) 7:5, 3:6, 7:5

Суперники раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Сачко зіграє проти Клемана Табюра (243, Франція), якому поступився у фіналі кваліфікації в Меці три дні тому.

Зазначимо, що до цього турніру українець не мав на своєму рахунку жодної перемоги в основній сітці турнірів АТР.

Нагадаємо, що напередодні Віталій Сачко переміг Джованні Мпетші Перрікара (59, Франція) у першому колі змагання в Меці.