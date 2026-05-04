Сіннер зміцнив лідерство, Сачко трохи опустився в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 4 травня.

Лідирувати в ньому продовжив Яннік Сіннер. Після виграшу Мастерсу в Мадриді, четвертого з чотирьох "тисячників" у сезоні, італієць збільшив відрив від поки травмованого іспанця Карлоса Алькараса до 1390 очок.

Перша ракетка України Віталій Сачко втратив дві позиції й перебуває на 193 місці.

Олег Приходько (379) та В'ячеслав Бєлінський (382) зазнали ще більш значного падіння, відповідно, на 18 та 12 сходинок.

Зате додали Вадим Урсу (476) та Владислав Орлов (506).

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 14 350 очок; (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 12 960; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 805; (4). Новак Джокович (Сербія) – 4 700; (5). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 050; (6). Бен Шелтон (США) – 4 030; (7). Тейлор Фрітц (США) – 3 770; (8). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 755; (10). Даніїл Медведєв (-) – 3 460; (9). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 415;

193 (191). Віталій Сачко (Україна) – 305;

379 (361). Олег Приходько (Україна) – 129;

382 (370). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;

476 (485). Вадим Урсу (Україна) – 92;

506 (530). Владислав Орлов (Україна) – 82.

Нагадаємо, що Марта Костюк встановила особистий рекорд, вперше піднявшись у топ-15 в оновленому рейтингу WTA.