Стародубцева з розгромом вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Парижі

Юлія Стародубцева (57) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 125 у Парижі. У другому колі змагань українка розгромила представницю Китаю Чжан Шуай (73).

Гра тривала 1 годину 6 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:1.

За поєдинок Стародубцева 3 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 1 брейк.

Trophee Clarins – WTA 125

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: $115,00

Друге коло, 13 травня

Юлія Стародубцева (Україна) – Чжан Шуай (Китай) 6:2, 6:1

Суперниці зустрічалися вдруге поточного сезону, українка здобула дві перемоги. В наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти сильнішої в американському дербі між Еммою Наварро (35) та Кеті Волинець (104).

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева обіграла австралійку Тайлу Престон (126) на старті турніру в Парижі.