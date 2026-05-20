Калініна взяла гору в українському дербі й вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Рабаті
Ангеліна Калініна (84) обіграла іншу українку, Юлію Стародубцеву (54), у матчі другого кола турніру серії WTA 250 в марокканському Рабаті й вийшла у чвертьфінал змагань.
Гра тривала 2 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 7:6(3).
У другій партії Стародубцева відігралася з 0:5, однак на тай-брейку все ж поступилася.
За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 7 брейків. Стародубцева не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 6 брейків.
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Ангеліна зіграє проти угорки Анни Бондар (58).
Нагадаємо, ще одна представниця України на турнірі в Рабаті, 19-річна Єлизавета Котляр (528) не зуміла обіграти в матчі другого кола хорватку Петру Марчінко (76).