Стародубцева вийшла у друге коло турніру WTA в Рабаті й зіграє з іншою українкою

Юлія Стародубцева (54) вийшла у друге коло турніру серії WTA 250 в марокканському Рабаті. Четверта сіяна українка впевнено переграла іспанку Анхелу Фіта Болуду (192).

Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

За поєдинок Стародубцева не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 1 помилку на подачі та не реалізувала усі свої 4 брейк-пойнти.

Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem – WTA 250

Рабат, Марокко, грунт

Призовий фонд: $283,347

Перше коло, 19 травня

Юлія Стародубцева (Україна) – Анхела Фіта Болуда (Іспанія) 6:4, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Юлія зіграє проти іншої українки, Ангеліни Калініної (84).

Нагадаємо, що у друге коло турніру в Рабаті сенсаційно вийшла 19-річна представниця України Єлизавета Котляр (528).