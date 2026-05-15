Стародубцева пробилася у півфінал турніру WTA в Парижі

Юлія Стародубцева (57) не без проблем вийшла у півфінал турніру серії WTA 125 у Парижі. У чвертьфінальному матчі українка переграла американку Кеті Волинець (104).

Гра тривала 2 години 42 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 2:6, 6:2.

Матч для Стародубцевої проходив дуже нерівно. В першому сеті наша тенісистка вела 5:0, дозволила суперниці зрівняти рахунок, після чого забрала два останні гейми. Друга партія в Юлії зовсім не склалася, зате вирішальний сет українка провела зібрано.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 10 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 9 брейків.

Trophee Clarins – WTA 125

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: $115,00

Чвертьфінал, 13 травня

Юлія Стародубцева (Україна) – Кеті Волинець (США) 7:5, 2:6, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У півфіналі змагань Стародубцева зіграє проти сильнішої в матчі між Медісон Кіз (19, США) та Анастасією Захаровою (81, -).

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Парижі Юлія Стародубцева обіграла австралійку Тайлу Престон (126), а в другому раунді розгромила китаянку Чжан Шуай (73).