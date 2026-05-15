Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Стародубцева пробилася у півфінал турніру WTA в Парижі

Станіслав Матусевич — 15 травня 2026, 14:28
Стародубцева пробилася у півфінал турніру WTA в Парижі
Юлія Стародубцева
btu.org.ua

Юлія Стародубцева (57) не без проблем вийшла у півфінал турніру серії WTA 125 у Парижі. У чвертьфінальному матчі українка переграла американку Кеті Волинець (104).

Гра тривала 2 години 42 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 2:6, 6:2.

Матч для Стародубцевої проходив дуже нерівно. В першому сеті наша тенісистка вела 5:0, дозволила суперниці зрівняти рахунок, після чого забрала два останні гейми. Друга партія в Юлії зовсім не склалася, зате вирішальний сет українка провела зібрано.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 10 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 9 брейків.

Trophee Clarins WTA 125
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: $115,00
Чвертьфінал, 13 травня

Юлія Стародубцева (Україна) – Кеті Волинець (США) 7:5, 2:6, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У півфіналі змагань Стародубцева зіграє проти сильнішої в матчі між Медісон Кіз (19, США) та Анастасією Захаровою (81, -).

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Парижі Юлія Стародубцева обіграла австралійку Тайлу Престон (126), а в другому раунді розгромила китаянку Чжан Шуай (73).

Париж Юлія Стародубцева Кеті Волинець

Юлія Стародубцева

Стародубцева з розгромом вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Парижі
Стародубцева вийшла у друге коло турніру WTA 125 у Парижі
Три українки отримали стартових суперниць на турнірах WTA у Парижі та Пармі
Стародубцева не зуміла здолати Вальтерт у дограванні матчу першого кола в Римі
Три українки проведуть матчі турніру в Римі 7 травня: визначився час

Останні новини